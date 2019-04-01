البورصة المصرية تربح 5 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1.47 %

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم 5 مليارات جنيه ليصل إلى 821.5 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت نحو 1.15 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.47% مسجلًا 14954.14 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) تراجعًا هامشيًا بلغ 0.06% ليصل إلى 684.47 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا ارتفاعًا هامشيًا بنسبة 0.09% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1739.79 نقطة.