انفجار خط أنابيب غاز في إيران

نقلت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء عن مسؤولين محليين قولهم إنه تمت السيطرة على حريق اندلع بعد انفجار وقع في خط أنابيب للغاز في غرب إيران اليوم الاثنين، وأضافت أن الانفجار لم يتسبب في وقوع خسائر في الأرواح.

وينقل خط الأنابيب الغاز إلى خرم اباد عاصمة إقليم لورستان. ووقع الانفجار بسبب انهيار أرضي.

ويتعرض الإقليم لسيول وتم اخلاء العديد من القرى بسبب المستويات غير المسبوقة للأمطار.

وقال المسؤولون إن الواقعة لم تتسبب في تعطيل امدادات الغاز لمدن غرب إيران.



