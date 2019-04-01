مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,400 نقطة على انخفاض وقدره 13.15 نقطة عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.64 نقطة على انخفاض وقدره 12.68 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و 962 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 646 ألفًا و 409 دنانير بحرينية نفذت خلال 65 صفقة.