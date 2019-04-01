اليورو فوق أدنى مستوى في 3 أسابيع بسبب ارتفاع المعنويات

استقر اليورو فوق أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم مع ارتفاع المعنويات بفضل تحسن نشاط المصانع الصينية، ليقود الدولار الاسترالي المكاسب بمكاسب نحو نصف بالمئة.

ويفحص المستثمرون البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع على خلفية مؤشرات تباطؤ اقتصادي في أوروبا، وذلك في الوقت الذي تثير فيه اقتراعات هامة بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي احتمالات مزيد من التقلبات في الاسترليني.

وتنامى الإقبال على المخاطرة بعد أن أظهر مؤشر مديري المشتريات الصيني الصادر أمس الأحد أن نشاط المصانع الصينية نما على غير المتوقع في مارس للمرة الأولى في أربعة أشهر.

ودفعت القراءات الإيجابية الدولار الاسترالي للزيادة بنسبة 0.4 بالمئة إلى 0.7126 دولار أمريكي.

وارتفعت اليوان الصيني ربعا بالمئة في التداولات الخارجية مسجلا 6.707 للدولار.

ويتأهب المتعاملون بفعل مجموعة من البيانات الاقتصادية المتوقع أن تظهر ركودا في اقتصاد منطقة اليورو في ظل استقرار التضخم والبطالة ومؤشرات مدير المشتريات للتصنيع دون تغير يذكر عن قراءاتها السابقة.

وكافح اليورو قرب مستواه الأدنى في ثلاثة أسابيع عند 1.1210 دولار الذي وصل إليه يوم الجمعة. وكانت العملة الموحدة مرتفعة في آخر تداول بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.1232 دولار.

ويتواصل البحث عن سبيل للخروج من مأزق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مساء اليوم عندما يصوت الرعون اليطانيون على بدائل لاتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد.

وارتفع الاسترليني بشكل طفيف إلى 1.3060 دولار، وهو مازال قريبا من أدنى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع الذي وصل إليه يوم الجمعة عند 1.2977 دولار وليس بعيدا عن أدنى مستوياته الشهر الماضي 1.2945 دولار.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.4 بالمئة إلى 124.79 ين، معززة نسبة تقدمها من أدنى مستوياتها في شهر ونصف الشهر 109.70 الذي لامسته قبل أسبوع إلى 1.3 بالمئة.

وتراجعت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة إلى 5.6158 مقابل الدولار بعد أن فقد حزب الرئيس رجب طيب اردوغان حزب العدالة والتنمية السيطرة على العاصمة أنقرة للمرة الأولى في الانتخابات المحلية.