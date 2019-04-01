"نيكي" يقفز بدعم الأسهم المرتبطة بالصين وحقبة إمبراطورية جديدة

ارتفع المؤشر نيكي الياباني في أول أيام السنة المالية الجديدة اليوم مع تعزز الأسهم المرتبطة بالصين جراء الآمال حيال محادثات التجارة الأمريكية الصينية، الأمر الذي عوض أثر تدني معنويات الشركات المحلية.

وعقب ختام المعاملات الصباحية، أعلنت الحكومة اليابانية أن الحقبة الإمبراطورية الجديدة عندما سيصبح ولي العهد ناروهيتو إمبراطورا في أول مايو سيطلق عليها "ريوا".

أوقد النبأ شرارة طفرة في بعض الأسهم التي لها "روابط" باسم الحقبة الجديدة المكون من مقطعين.

وقفز سهم شركة راي للإعلان، التي يتناغم اسمها مع المقطع الأول، 7.3 بالمئة بعد أن صعد بما يصل إلى 19 بالمئة في معاملات كثيفة، جاذبا انتباه المضاربين الساعين لجني مكاسب سريعة.

وقال يوتاكا ميورا المحلل الفني في ميزوهو للأوراق المالية "اسم الحقبة الجديدة يخلق مزاجا احتفاليا بوجه عام."

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 1.4 بالمئة عند 21509.03 نقطة وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة إلى 1615.81 نقطة.

وصعدت أسهم الشركات ذات الانكشاف الكبير على السوق الصينية، ليقفز سهم ياسكاوا إلكتريك خمسة بالمئة ويصعد سهم فانوك كورب 2.4 بالمئة وكوماتسو 3.1 بالمئة.