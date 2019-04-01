قال بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" في تقرير إن فشل رئيسة وزراء أوكرانيا الأسبق "يوليا تيموشينكو" في الوصول إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الأوكرانية التي أجريت أمس "سيكون له تأثير إيجايي" على أسواق المال ويعزز تدفق الاستثمارات في أدوات الدين المحلية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير البنك القول إن هذا التدفق للاستثمارات في أدوات الدين الأوكرانية "سيخفف بشدة المخاوف بشأن حدوث أزمة سيولة خارجية واحتمالات فشل أوكرانيا في سداد التزاماتها المالية الخارجية".
في الوقت نفسه فإن وصول الممثل الكوميدي "فولوديمير زيلينسكي" إلى جولة الإعادة متقدما بفارق كبير عن الرئيس الحالي "بترو بروشينكو" سيكون له تأثير سلبي طفيف على الأسواق، لآن احتمالات فوزه على الرئيس الذي يخوض الانتخابات ضعيفة.
كانت لجنة الانتخابات الأوكرانية قد أعلنت حصول "زيلينسكي" على المركز الأول بنسبة 2ر30% من الأصوات، وجاء الرئيس "بروشينكو" في المركز الثاني بنسبة 6ر16% وتيموشينكو في المركز الثالث 1ر13%. في حين وصل معدل المشاركة في التصويت 8ر48% من إجمالي عدد الناخبين.
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- "جولدمان ساكس" يتوقع تحسن أوضاع سوق المال في أوكرانيا بعد الانتخابات
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