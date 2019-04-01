فيسبوك تدرس تقييد خدمة البث المباشر بعد هجوم نيوزيلندا

تعهدت شركة فيسبوك بدراسة فرض قيود على خدمة البث المباشر للفيديوهات "فيسبوك لايف"، وذلك بعد نحو أسبوعين من هجوم نيوزيلندا، الذي جرى بثه عبر منصة التواصل الاجتماعي بحسب بي بي سي.

وقالت شيريل ساندبيرغ، مديرة التشغيل في فيسبوك، إن الشركة وافقت على النداءات التي طالبتها بـ"ضرورة فعل المزيد".

وقتل خمسون شخصا، في هجوم بإطلاق الرصاص، على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، وجرى بث فيديو مباشر للهجوم عبر فيسبوك، وشوهد الفيديو الأصلي 4 آلاف مرة قبل حذفه.

ومن المقرر أن تراجع نيوزيلندا القوانين التي ترى أنها "غير كافية"، حول خطاب الكراهية.

وقال وزير العدل النيوزيلندي، أندرو ليتل، إن القوانين الحالية لم تعالج "الأشياء الشريرة والبغيضة، التي تُشاهد عبر الإنترنت"، وإن الحكومة ولجنة حقوق الإنسان ستعمل على تقديم مقترحات بهذا الشأن، بحلول نهاية العام.

وحضر أكثر من20 ألف شخص حفل تأبين للضحايا، في مدينة كرايست تشيرتش، يوم الجمعة الماضي.

ومن بين عشرات أصيبوا في الهجوم، لا يزال 21 منهم في المستشفيات، من بينهم 3 في العناية المركزة.