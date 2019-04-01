«إعلان تونس»: الجولان أرض سورية محتلة باعتراف المجتمع الدولي

أكد قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في أعمال القمة العربية في دورتها الـ30 التي عقدت في العاصمة التونسية أمس، أن ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكبر بكثير مما يفرقها بفضل قوة الروابط الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك وعرى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة. وشدد القادة في "إعلان تونس" الصادر أمس عقب ختام القمة، أن استمرار الخلافات والصراعات في المنطقة، أسهم في استنزاف كثير من الطاقات والإمكانيات العربية، وتسبب في إضعاف التضامن العربي وأثر في الأمن القومي العربي، كما أتاح التدخل في شؤون المنطقة. كما شددوا على أن تحقيق الأمن وتوطيد مقومات الاستقرار في المنطقة، يستوجب تكثيف الجهود لإنهاء كل أشكال التوترات والصراعات، والتركيز على معالجة أسباب الوهن ومظاهر التشتت، وأخذ زمام المبادرة في تسريع مسارات تحقيق التسويات السياسية الشاملة للأزمات القائمة. ورحب القادة بمبادرة الرئيس التونسي باختيار "قمة العزم والتضامن" عنوانا للقمة العربية الـ30، مؤكدين حرصهم على مواصلة الجهود المشتركة، وفق رؤية موحدة، من أجل تمتين أواصر التضامن العربي وتوطيد مقومات الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.

وجدد القادة تأكيدهم على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وفي كل التحركات العربية في المحافل الإقليمية والدولية، وعزمهم على مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفعالة ضمن جدول زمني محدد، تساعد على التوصل إلى تسوية تحقق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما طرحت سنة 2002، ومبدأ حل الدولتين.

كما أكدوا التزامهم بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، بما يمكنها من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

كما جددوا التأكيد على رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، مطالبين دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها.

وجدد القادة حرصهم على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سورية، استنادا إلى مسار جنيف، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد القادة أن الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي، معربين عن رفضهم لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان.

وأعلن القادة مساندتهم الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق. ونجدد التأكيد على ضرورة التزام ميليشيات الحوثي باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018، ومواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما ينهي الأزمة القائمة بعيدا عن التدخلات الخارجية الإقليمية، ويحفظ استقلاله ووحدته ويعيد له ولمنطقة الخليج العربي الأمن والاستقرار.

كما أكدوا ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وفقا لقواعد القانون الدولي، والامتناع عن الممارسات والأعمال التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد القادة رفضهم وإدانتهم لاستهداف أراضي السعودية ومدنها بالصواريخ الباليستية، مشددين على حرصهم على أمنها واستقرارها باعتباره مقوما أساسيا لأمن منطقة الخليج العربي وعموم المنطقة العربية.