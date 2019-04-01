الملك للسبسي: مباحثاتنا أكدت عمق علاقاتنا ورغبتنا المشتركة في تعزيزها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية شكر إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إثر مغادرته تونس قال فيها: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم بالغ شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأضاف: لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها مدى عمق العلاقة بين بلدينا، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، كما أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين.

ولا يفوتني أن أشيد بالنتائج الإيجابية لقمة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ30، التي كان لكم دور بارز في إنجاحها.

وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وللشعب التونسي الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

وغادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تونس عقب زيارة رسمية، ورئاسته وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ30.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين في المطار الرئاسي في العاصمة تونس، يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين، محمد العلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، وعدد من كبار مسؤولي السفارة السعودية في تونس.