مراحل التحالفات الاستراتيجية الناجحة «2 من 2»



في حال استمرار مرحلة شهر العسل حاول أن تستثمر في الطرف الآخر "أظهر تفانيك". تظهر الاستثمارات المبكرة التزام الشريك. فكر في الأمر كما لو أنه أشبه بزوجين شابين يتشاركان عبء شراء منزل جديد. يجب أن تتناسب تلك الاستثمارات مع العائد الذي توقع كل شريك الحصول عليه. فالاستثمارات لا تكون دائما نقدا. فقد يستثمر أحد الطرفين أو كلاهما مؤقتا من خلال إعارة الموارد.

6 - اجعل العلاقات أقوى "تعد العلاقات القريبة". بعد القيام بجميع الإجراءات الشكلية من الضروري جعل العلاقات أقوى في المؤسسة. قد تكون الشراكة رومانسية لكن عليك الاحتراس إذا ما كانت العلاقات الأخرى لا تتماشى معها.

7 - سيادة التوازن، والمؤشرات المختلفة "لا تتسرع في الحكم على الأمور". في بدايات أي علاقة شراكة من الضروري أن نكون واضحين بشأن الأهداف وخطة العمل. ولكن تلك الأهداف الصعبة عادة ما تكون مؤشرات متأخرة يستغرق تقييمها وقتا. في مرحلة شهر العسل، من الضروري التركيز على المؤشرات الأساسية لنجاح الشراكة. على سبيل المثال، هل يفهم الطرفان خطة العمل؟ هل نقل المعلومات يتم بسلاسة بين الشركتين؟ هل هناك إجراءات واضحة لتصعيد الأمور؟ يتحدث هيوز وفايس عن الحاجة إلى تطوير أهداف وثيقة الصلة بتطورات التحالف عوضا عن الأهداف المالية الصعبة فقط.

8 - الحياة الواقعية: احصل على صفقة جيدة ترقى لمستوى تطلعاتك. احرص على أن تأتي بكل ما بجعبتك إلى الطاولة. يشير كانتر إلى "التميز الفردي" و"التركيز على نقاط قوتك". أقامت Steelcase شراكة مع Officebricks الشركة المصنعة لكبائن الصوت الخاصة بالمساحات المفتوحة. وكان أحد الأسباب التي دفعتها لاختيارها كونها رائدة في مجال الأداء الصوتي. واصلت Officebricks الاستفادة من نقطة القوة تلك وخططت لإطلاق منتج جديد خاص بـSteelcase عالي الأداء من حيث خاصية امتصاص الصوت.

9 - امزج بين العلاقات الرسمية والتعاون بشكل غير رسمي "أبق قنوات التواصل مفتوحة". في حين أن الزواج عن بعد ليس بالأمر الشائع، إلا أن التحالفات عن بعد هي كذلك. تلك المسافة تجعل هياكل الإدارة الرسمية مثل اللجان التوجيهية للتحالف وفرق الإدارة التنفيذية ضرورة. لكن الاتصالات غير الرسمية المنتظمة والسلسة قد تكون أكثر أهمية، وتسمح بإدارة التحالف كما هو مقرر.

10 - كن منفتحا على جميع أشكال التعاون "احرص دائما على أن تكون علاقتك حيوية من خلال تجربة أشياء جديدة". الدخول في شراكة أشبه باتخاذ خيار عن تعاون محتمل مستقبلا. فإذا لم تبق عقلك منفتحا لن تعرف أبدا من أين ستحصل على فرصة أخرى.

الشراكات ليست متينة

أخبرني أحد زملائي ممن يشهد لهم بالحكمة أن الشراكات هشة. يجب أن يوجد توازن بين الأخذ والعطاء. الشركاء يجب أن يعلموا ويتعلموا. يجب احترام الاختلافات كونها السبب الأساس لإقامة تلك العلاقة في المقام الأول. ربما قلة الوعي بمدى هشاشة الشراكة تؤدي إلى فشلها. فمن خلال التركيز على عوامل النجاح المذكورة أعلاه، ستصبح شراكتك أكثر مرونة وتهدف لصنع قيمة لعملائك وفي المقابل الشركاء الذين قاموا بإنشائها.