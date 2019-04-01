الأسهم المحلية تضيف 228 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في الربع الأول

أنهت الأسهم السعودية الربع الأول على ارتفاع بنحو 992 نقطة بنسبة 12.7 في المائة ليغلق عند 8819 نقطة، وزادت القيمة السوقية بنحو 228 مليار ريال لتصل إلى 2.09 تريليون ريال.

وتراجعت قيم التداول 19 في المائة مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 177 مليار ريال متراجعة من 218 مليار ريال، كما تراجعت الأسهم المتداولة 16 في المائة لتصل إلى 7.6 مليار سهم مقابل 9.1 مليار سهم في الربع السابق.

يأتي ذلك الأداء في ظل ارتفاع 15 قطاعا وتراجعت خمسة قطاعات، وتصدر "الخدمات الاستهلاكية" المكاسب بنسبة 25 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 21 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 19 في المائة. وكان الأعلى تراجعا "الأدوية" بنسبة 6 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 4.5 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم تصدر "الطيار" الأسهم ارتفاعا بنسبة 42 في المائة ليغلق عند 28.50 ريال، يليه "زين السعودية" بنسبة 34 في المائة ليغلق عند 11 ريالا، وحل ثالثا "الأنابيب السعودية" بنسبة 32 في المائة ليغلق عند 23.80 ريال.

في حين تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 36 في المائة ليغلق عند 13.24 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 24 في المائة ليغلق عند 13.94 ريال، وحل ثالثا "ثمار" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 21.80 ريال.

وفي شهر آذار (مارس)، أنهت السوق الشهر على ارتفاع 4 في المائة بنحو 346 نقطة لتغلق عند 8819 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية 77 مليار ريال لتصل إلى 2.09 تريليون ريال.

وكانت أعلى نقطة عند 8826 نقطة بمكاسب 4.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8410 نقاط فاقدا 0.7 في المائة. وارتفعت قيم التداول 34 في المائة بنحو 687 مليون ريال لتصل إلى 2.7 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 31 في المائة بنحو 15 مليار سهم لتصل إلى 62 مليار ريال، بينما الصفقات ارتفعت 23 في المائة بنحو 415 ألف صفقة لتصل إلى 2.2 مليون صفقة.

وارتفعت 110 أسهم تصدرها "اليمامة للحديد" بنسبة 34 في المائة ليغلق عند 19.10 ريال، يليه "الخضري" بنسبة 27 في المائة ليغلق عند 5.52 ريال، وحل ثالثا "ميفك ريت" بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 9.6 ريال.

في حين تصدر المتراجعة "تكافل الراجحي" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 64.20 ريال، يليه "تهامة للإعلان" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 42.80 ريال، وحل ثالثا "ثمار" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 21.80 ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية