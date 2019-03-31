"جاكو" تخسر 7 مليون ريال في نهاية 2018

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار تسجيل خسائر بعد الزكاة وضريبة الدخل بـ 7.710.791 مليون ريال خلال 2018م مقابل أرباح بـ 3.406.240 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت خسارة السهم 0.26 ريال مقابل ربح 0.11 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: "يرجع السبب الأساسي في تحقيق خسارة خلال الفترة الحالية إلى إثبات خسارة تدني في قيمة عقارات إستثمارية وفقا للمعايير الدولية وذلك على الرغم من من إنخفاض قيمة المصروفات الإدارية والتسويقية ومصروفات البيع والتوزيع خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وإنخفاض قيمة مخصص الزكاة الشرعية المكون خلال الفترة الحالية".