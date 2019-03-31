ارتفاع أرباح "أليانز إس إف" 6% في نهاية 2018

أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني تسجيل أرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل بـ 37.050.057 مليون ريال خلال 2018م مقابل أرباح بـ 34.918.227 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 1.85 ريال مقابل 1.75 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: يعود سبب الزيادة في صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة إلى:

1. التركيز على العمليات والأعمال المربحة والتي تمثلت بأداء ممتاز في قطاع التأمين على المركبات وفي قطاعات التأمين العام.

2. الإدارة الممتازة للمصاريف والذمم المدينة والتي أدت إلى إنخفاض في إجمالي المصاريف بنسبة 2% (110 مليون ريال سعودي في عام 2018 مقارنة بـ 112 مليون ريال سعودي لعام 2017).

3. الفعالية في إدارة النقد والإستثمارات والتي أدت إلى زيادة بلغت 36% في عائدات الإستثمارات (10.8 مليون ريال سعودي في عام 2018 مقارنة بـ 7.9 مليون ريال سعودي لعام 2017)".