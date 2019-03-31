"أسواق المزرعة" تربح 3.7 مليون ريال في نهاية 2018

أعلنت الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) تسجيل أرباح بعد الزكاة وضريبة الدخل بـ 3.781 مليون ريال خلال 2018م مقابل خسائر بـ 6.725 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 0.08 ريال مقابل 0.15 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: "يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق للأسباب التالية :

- إنخفاض إيرادات الفترة الحالية من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 42 مليون ريال .

- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات للفترة الحالية من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 38.3 مليون ريال وذلك بسبب زيادة عدد فروع أسواق المزرعة 10 فروع بالإضافة إلى زيادة المصاريف الحكومية .

- تأثر صافي الربح للعام الماضي ( 2017م ) سلباً بمبلغ 52.4 مليون ريال عبارة عن تسويات محاسبية تمت وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمشار إليها أدناه ببند إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة".