"صناعة الورق" تخسر 114 مليون ريال في نهاية 2018

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق تسجيل خسائر بعد الزكاة وضريبة الدخل بـ 114.91 مليون ريال خلال 2018م مقابل خسائر بـ 47.98 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت خسارة السهم 4.69 ريال مقابل 1.96 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: "يعود سبب إرتفاع صافي خسارة الشركة بمبلغ 66.93 مليون ريال مقارنة بالعام السابق بالرغم من أن هناك زيادة في الإيرادات بمبلغ 25.64 مليون ريال إلى انخفاض هامش الربح بنسبة 8% بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في عام 2018 بما يقارب 100 دولا للطن الواحد مقارنة مع عام 2017 ,يضاف إلى ذلك إنخفاض الكميات المنتجة لعدم قدرة الشركة على توفير التسهيلات البنكية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لإتمام عملية الشراء , و عدم الحصول على خصم المشتريات من الموردين لعدم قدرة الشركة على الالتزام مع مورد معين حيث تتم عملية الشراء حسب توفر النقدية ومن ثم الطلب بناء على المواد الخام المتوفرة في السوق , كما أدى تطبيق المعيار المحاسبة الدولي رقم IFRS 9 و IAS 36 الى تسجيل خسائر و هبوط في قيمة الموجودات المتداولة والثابتة بنسبة 50.7% من صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة".