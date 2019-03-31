"الخزف السعودي" تحصل على تمويل مرابحة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 120 مليون ريال

أعلنت شركة الخزف السعودية عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ضمن مبادرة تعزيز تمويل الصادرات التي تقودها هيئة تنمية الصادرات السعودية، وقالت الشركة:

1 - تاريخ الحصول على التمويل 1440-07-24 الموافق 2019-03-31

2 - الجهة الممولة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

3 - قيمة التمويل 120 مليون ريال سعودي

4 - مدة التمويل 12 شهرًا

5 - الضمانات المقدمة مقابل التمويل ضمان مؤسسي

6 - الهدف من التمويل دعم تصدير منتجات الشركة

ويعتبر هذا التمويل من ضمن مبادرة تعزيز تمويل الصادرات التي تقودها هيئة تنمية الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص وقد وافقت اللجنة الائتمانية للمبادرة