مؤشرات البورصة المصرية تغلق على تباين في الأداء

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا في الأداء لدى إغلاق التعاملات في أول جلسات الأسبوع، متأثرة بقرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الودائع، والذي أدى لزيادة عمليات الشراء من جانب المستثمرين المصريين والأجانب، في مقابل عمليات بيع للأسهم من قبل المستثمرين العرب.

وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول اليوم ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.49 % مسجلًا 14737.88 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة محدودة بلغت 0.15 % ليصل إلى 684.89 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا تراجعًا هامشيًا بنسبة 0.06 % من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1738.16 نقطة.

وأوضحت الإحصائيات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ربح 1.8 مليار جنيه ليصل إلى 816.5 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت نحو 892 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريين نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 15.3 مليون جنيه 34.2 مليون جنيه 38.4 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد العرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 70.7 مليون جنيه 18.7 مليون جنيه على التوالي.