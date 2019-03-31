وزير الثقافة يتفقد مكتبة الملك فهد الوطنية

تفقد الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض وتجوّل في مرافق المكتبة, واطلع على أقسامها وبرامجها وذلك لمعرفة احتياجاتها في الفترة المقبلة على ضوء ما تم الكشف عنه في حفل الإعلان عن رؤية وتوجهات وزارة الثقافة التي تضمنت مبادرة لتطوير المكتبات العامة. وقال : " إن مكتبة الملك فهد الوطنية تعد صرحًا ثقافيًا بالغ الأهمية، لما تحتويه من ثراء ثقافي ومعرفي، جعلها تحتل مكانة مهمة في المجال الثقافي السعودي".

وأضاف : " إن المكتبة منذ إطلاقها عام 1990 م إلى اليوم وهي تؤدي دورًا كبيرًا في دعم الثقافة السعودية وحفظها وتوثيقها "، مؤكدًا حرص وزارة الثقافة على البناء على هذا النجاح لتحقيق نجاحات أكبر من خلال المبادرات الخاصة بالمكتبات والنشر.

يذكر أن وزارة الثقافة قد أعلنت مساء يوم الأربعاء 27 مارس 2019 م عن رؤيتها وتوجهاتها متضمنة دعمًا كبيرًا للمكتبات العامة، عبر مبادرة مخصصة لها، وذلك بهدف تطويرها وتحويلها إلى منارات للثقافة والمعرفة في جميع مناطق المملكة.