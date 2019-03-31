"أمانة للتأمين" تخسر 20 مليون ريال نهاية 2018

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني تسجيل خسائر قبل الزكاة وضريبة الدخل بـ 20.2 مليون ريال خلال 2018م مقابل أرباح بـ 753 ألف ريال خلال العام قبل السابق، ويعود سبب الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالريح للفترة المماثلة من العام السابق الى إرتفاع في إحتياطي عجز أقساط التأمين بنسبة 1,566% ،وكذلك الزيادة فى المصاريف الاكتتابية الاخرى بواقع 239% ، كذلك الإنخفاض فى عمولة إعادة التأمين المكتسبة بنسبة 72%