مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار يوافق على شراء البنك لكامل حصة "بنك ميزوهو" بـ 253 مليون ريال 

أعلن مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (57.82%) من الأسهم الممثلة لرأس المال و كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

و الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة، والتي تبدأ من تاريخ 28 مارس 2019 م وتنتهي في تاريخ 13 فبراير 2022م وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها

و الموافقة على شراء البنك لكامل حصة المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة في البنك السعودي للاستثمار والبالغة 18,749,860 سهم والتي تمثل 2.50% من رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 253,123,110 ريال سعودي أي بسعر 13.50 ريال للسهم الواحد وذلك كأسهم خزينة، علماً بأن البنك سيقوم بتمويل عملية الشراء من خلال مصادر وأصول البنك الداخلية، ولا ينوي البنك تخفيض رأسماله بأسهم الخزينة، وإنما سيحتفظ البنك بهذه الأسهم كأسهم خزينة ليتم إعادة بيعها للمساهمين في وقت لاحق عن طريق اتباع نفس الية إصدار أسهم حقوق الأولوية خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ الصفقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة ان لزم ذلك.

والموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك بإتمام صفقة شراء كامل حصة المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة في البنك السعودي للاستثمار على مرحلة واحدة أو عدة مراحل ويسري هذا التفويض لمدة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية.

و الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك ببيع الأسهم المشتراة من المساهم شركة شركة بنك ميزوهو المحدودة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفق ما هو وارد في البند رقم 2.