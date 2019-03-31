"مسك" تخسر 80 مليون ريال نهاية 2018

أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" تسجيل خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 80 مليون ريال خلال 2018م مقابل أرباح بـ 12.5مليون ريال خلال العام قبل السابق. ویعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال العام الحالي مقارنة بصافي ربح خلال العام السابق إلى:

1- قامت الشركة بتطبيق معیار المحاسبة الدولي لإعداد التقارير المالیة رقم 9 (IFRS 9) لأول مرة خلال العام الحالي مما أدى إلى قيد مخصصات إضافية لمقابلة المخاطر المحتملة في تحصيل بعض الذمم المدينة (خسائر ائتمانية متوقعة).

2- انخفاض حجم المبيعات والهوامش الربحية خلال العام الحالي.

3- قامت الشركة بعكس جزء من مخصص الديون المشكوك في تحصیلھا خلال العام السابق بعد تحصيل المبالغ المستحقة على أحد العملاء مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح خلال العام السابق.