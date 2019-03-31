المصارف الفرنسية تدعو «السترات الصفراء» إلى الابتعاد عن فروعها

ناشدت المصارف الفرنسية "السترات الصفراء" عدم الاقتراب من فروعها المحلية، خلال تظاهرات الأمس، التي تتواصل للسبت الـ 20 على التوالي.

وبحسب "الألمانية"، قال رؤساء بنوك "بي إن بي باريباس إس إيه" و"كريدي أجريكول إس إيه" و"سوسيته جنرال"، في عمود نشر أمس في صحيفة "لو موند" إن "المئات من فروعها المحلية تعرضت للتخريب في الأشهر الأربعة الماضية، كما أن الموظفين تعرضوا للتهديد".

وأضافوا: "نطالب أن يتمكن زملاؤنا وموظفونا من القيام بأعمالهم في ظروف آمنة وهادئة من أجل فائدة عملائهم".

وقال الأعضاء الستة في اللجنة التنفيذية للاتحاد المصرفي الفرنسي، (المنظمة المهنية التي تضم كل المصارف في فرنسا)، "لقد آن الأوان بالنسبة للجميع لكي يدينوا الأعمال التي ترتكب بحق المصارف".

وهؤلاء الأعضاء الستة هم رؤساء أكبر مصارف فرنسية (بي بي سي إي، وبي إن بي باريبا، وكريديه موتيويل، وبنك بوستال، وكريدي أجريكول، وسوسيتيه جنرال).

وتضرر أكثر من 760 مكتبا مصرفيا منذ بدء الاحتجاجات، وحظرت سلطات باريس الاحتجاجات في منطقة الشانزليزيه الشهيرة وبالقرب من القصر الرئاسي والجمعية الوطنية، عقب حدوث أعمال نهب الشهر الجاري واندلاع حريق في أحد المصارف، ولكن الحظر لم يردع المتظاهرين من الاحتجاج في مناطق أخرى أمس.

وتوظف المصارف الفرنسية 366200 شخص في 37 ألف فرع، بحسب العمود الذي وقع عليه أيضا اتحاد المصارف الفرنسي.

ويتظاهر أصحاب السترات الصفراء كل سبت منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، مطالبين بمساواة اقتصادية وبمطالب تتراوح من خفض الضرائب إلى خدمات عامة أفضل.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "إيفوب-فيدوشيال" قبل أسبوعين أن 66 في المائة من الفرنسيين يدينون العنف خلال احتجاجات السترات الصفراء، بارتفاع عن 63 في المائة في كانون الثاني (يناير).

ووجد الاستطلاع أيضا أن 46 في المائة من هؤلاء المستطلعة آراؤهم يدعمون أو يتعاطفون مع حركة السترات الصفراء، بانخفاض من 50 في المائة خلال شباط (فبراير) الماضي.

وكان العشرات من محتجي "السترات الصفراء" يهتفون "الوغد إيمانويل ماكرون، سنأتي ونأخذك"، وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الأوروبية، علق كثر بطاقاتهم الانتخابية بعد أن مزقوها على ستراتهم.

ودخل حراك "السترات الصفراء" غير الحزبي الذي شهد ولادته على وسائل التواصل الاجتماعي، في تمرد منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 ضد السياسة الضريبية والاجتماعية لإيمانويل ماكرون.

وتخشى السلطات نقل الاشتباكات إلى مدن الداخل الفرنسي بسبب الترتيبات المشددة التي اتخذتها الشرطة في العاصمة.

وفي بوردو (جنوب غرب)، المدينة التي تعد أحد معاقل الحراك الاجتماعي والتي منع "السترات الصفراء" من دخول وسطها منذ عدة أسابيع، دعا رئيس البلدية نيكولا فلوريان إلى إعلان "المدينة ميتة"، معربا عن "القلق الشديد إزاء ما قد يحدث"، وأشارت السلطات الأمنية المحلية إلى احتمال مشاركة "مئات المخربين" في التظاهرة.

وفي أفينيون (جنوب) منعت الشرطة المحلية التي تخشى وجود "مجموعات من الناشطين العنيفين"، أي تجمع أو تظاهرة داخل المدينة وفي المحاور الجانبية.

كما منعت السلطات الأمنية في سانت اتيان (وسط شرق)، تولوز (جنوب غرب)، وإبينال (شرق) وروان (شمال غرب)، التظاهرات تجنبا لأعمال عنف ونهب.

وفي ليل (شمال)، منعت السلطات الأمنية أيضا "التظاهرات والتجمعات" في "بعض شوارع وسط المدينة"، غير أنها سمحت بمسار بديل.