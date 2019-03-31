«هيئة النقل» لـ "الاقتصادية": تنظيم جديد لنشاط توجيه مركبات البضائع .. وإصدار الموافقات قريبا

تعمل هيئة النقل العام حاليا على تنظيم جديد مشابه لنشاط توجيه مركبات الأجرة، متعلق بنقل البضائع.

وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله المطيري المتحدث الرسمي في هيئة النقل العام، إن التنظيم الجديد جاء نتيجة الخبرة في نشاط توجيه مركبات الأجرة، موضحا أن الهيئة ستباشر بإصدار الموافقات اللازمة للتنظيم قريبا.

وأكد، أن عدد الشركات الحاصلة على موافقات الهيئة لتقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة في 2018 بلغت 11 شركة، مبينا أن هناك طلبات تحت التجديد، وأخرى جديدة تحت الدراسة.

وأشار إلى أن تطبيقات الأجهزة الذكية أسهمت بشكل كبير جدا في توفير فرص عمل لكلا الجنسين من أبناء الوطن تحت ما يسمى بالاقتصاد التشاركي، حيث تجاوزت نسبة التوطين في النشاط 95 في المائة بأكثر من 500 ألف سائق مسجل في منصة وصل. وأوضح، أن سيارات الأجرة تخضع في تنظيمها للائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة واللائحة المنظمة لنشاط الأجرة الخاصة، أما نشاط توجيه مركبات الأجرة فهو من الأنشطة الداعمة للأجرة، حيث يخضع لشروط وإجراءات تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة، التي تحدد اشتراطات الحصول على الموافقة لمزاولة الخدمة، والشروط التشغيلية والتعاقدية، ومن أبرزها ارتباط التطبيق الذي يتم من خلاله عملية التوجيه بمنصة الهيئة الإلكترونية "وصل" لمعرفة بيانات الرحلة والتأكد من نظامية المركبات والسائقين، وكذلك اقتصار تقديم الخدمة على السعوديين.

ولفت، إلى أن قطاع الأجرة كغيره من القطاعات التي تتأثر بعامل التنافسية وتنوع الخدمات، مبينا أن استخدامات التقنية الحديثة وتطبيقات الأجهزة الذكية أسهمت رفع مستوى التنافسية وتحقيق الانتشار والتنوع في خدمات الأجرة على مستوى مناطق المملكة، إذ وجدت هذه الخدمة إقبالا كبيرا من قبل المستفيدين منها بعد انتشارها في أكثر من 60 مدينة.

وأضاف "كما زادت هذه الخدمة من نسبة رضاء المستفيدين، ومستوى الجودة والسلامة والأمان"، لافتا إلى أن إصدار تراخيص الأجرة موقف حاليا في مدينتي الرياض وجدة لدراسة السوق وتحديث اللوائح المنظمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.