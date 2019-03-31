أَكَلَ عليه الدهر وشَرِب

هذا التعبير بحكم التركيب والمجاز خرج عن معناه الأصلي إلى معنى آخر بلاغي والمراد: طال عليه الزمن حتى هَلَكَ وبَلِيَ من القِدَم – فهذا جرى مجرى المثل وصار مصطلحا على معناه الجديد من أهل اللغة، وعليه قول النابغة الجعدي:

سَأَلَتْنِي عن أناس هلكوا

شَرِب الدهرُ عليهم وأَكَلْ