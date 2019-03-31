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أَكَلَ عليه الدهر وشَرِب

أ .د. عبد الله الدايل
هذا التعبير بحكم التركيب والمجاز خرج عن معناه الأصلي إلى معنى آخر بلاغي والمراد: طال عليه الزمن حتى هَلَكَ وبَلِيَ من القِدَم – فهذا جرى مجرى المثل وصار مصطلحا على معناه الجديد من أهل اللغة، وعليه قول النابغة الجعدي:
سَأَلَتْنِي عن أناس هلكوا
شَرِب الدهرُ عليهم وأَكَلْ
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