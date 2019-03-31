الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعزز التواصل المباشر مع طلاب الابتعاث

في خطوة تهدف إلى تمكين أبناء وبنات العلا من الحصول على شهادات ودرجات علمية من جامعات ومؤسسات تعليمية معتمدة دوليا في أمريكا والمملكة المتحدة، وفرنسا، تستضيف الهيئة الملكية لمحافظة العلا الملتقى الطلابي الأول لمنتصف العام ضمن برنامجها للابتعاث، بما يتناسب مع التوجه الاستراتيجي للمنطقة. ويعزز الملتقى الطلابي التواصل المباشر مع طلاب وطالبات برنامج الابتعاث، والتعرف إلى التحديات، التي تواجههم في عامهم الدراسي الأول في الخارج.

وانطلقت أعمال الملتقى الطلابي لنصف العام من العاصمة الفرنسية، باريس في 27 و28 مارس، بينما أقيم في لندن يومي 29 و30 من نفس الشهر، ثم ينتقل إلى مدينة لوس أنجلوس يومي 5 و6 أبريل.

وسيشارك في الملتقى طلاب وطالبات المرحلة الأولى من برنامج الابتعاث وفرق الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث وشركاء البرنامج الرئيسيين؛ بما في ذلك مؤسستا كابلان وكامبوس فرانس، وهي المؤسسات المسؤولة عن الإشراف على الطلاب المبتعثين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا.

وأطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا برنامج الابتعاث، الذي يلعب دورا رائدا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بهدف تعزيز التنمية المستدامة طويلة المدى في العلا.

وانطلاقا من استراتيجية الهيئة، التي تضع أهالي العلا على رأس أولوياتها وتصيغ المبادرات والمشروعات، التي تلبي متطلباتهم، قامت بتصميم برنامج الابتعاث لبناء قدرات ومهارات الطلاب والطالبات في العلا، التي تخدم رؤية المملكة وأهدافها الرامية إلى تنويع الاقتصاد وترسيخ صناعة قوية في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه.