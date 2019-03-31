بمشاركة 24 دولة .. انطلاق فعاليات «تراث الشعوب الثاني» في جدة

تنطلق اليوم، فعاليات مهرجان "تراث الشعوب الثاني"، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز برعاية الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، وذلك بمشاركة 24 دولة، في جدة.

وتشتمل الفعاليات التي تستمر يومين عديدا من البرامج والعروض الفلوكلورية، بمشاركة فعالة من طلاب دول : مصر، واليمن، وتركيا، ونيجيريا، وبنجلادش، وأفغانستان، والصين، وتوجو، وغانا، والكونغو، وفلسطين، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، وماليزيا، والفلبين، والصومال، وبنين، وبوركينافاسو، وكوسوفو، وبوروندي، وجامبيا، وقيرغيزستان، وتنزانيا، وطاجيكستان .

ويهدف المهرجان في نسخته الثانية إلى تجسيد روح التواصل بين طلاب المنح وإبراز جهود السعودية في خدمة طلاب المنح.

ويضم المعرض أركانا متنوعة تحتوي على مجموعة من العروض والفنون، والحرف اليدوية، والتقاليد التراثية والأزياء والأطعمة والصور الفوتوغرافية عن المعالم السياحية، إلى جانب مسابقة أجمل سلفي، ومسابقة أجمل سناب، ومسابقة الجناح المميز، ومسابقة أفضل فلكلور، ومسابقة أجمل خط.

وقدم الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الشكر للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على رعايته للمهرجان الذي يمكن الطلاب من إبراز تراثهم وثقافاتهم المتعددة والتعريف ببلدانهم سياحيا وتاريخيا، إذ يسهم بشكل فاعل في تعزيز العلاقات فيما بين الطلاب، ويعد جزءا من الفعاليات والبرامج التي تقدمها الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، للطلاب من الجنسيات المختلفة.

من جانبه أوضح الدكتور مسعود بن محمد القحطاني عميد شؤون الطلاب في الجامعة، أن العمادة ممثلة في وكالة المنح الدراسية حريصة على نجاح "تراث الشعوب" من خلال عقد عديد من الاجتماعات للوقوف على آخر الاستعدادات، وتقديم الدعم والمساندة فالهدف الذي ننشده في فترة التجهيز للمهرجان هو إشراك طالب المنحة وتفعيل دوره داخل الجامعة.

وعد المهرجان فرصة للتعرف على عادات وثقافات دول العالم من خلال ما يقدمه طلاب المنح الدراسية من ثقافات والتعريف بمجتمعاتهم تاريخيا وسياحيا.

يذكر أن حفل افتتاح المهرجان يقام الساعة 10:30 صباح اليوم ، فيما خصصت اللجنة المنظمة فترتين للزوار من داخل الجامعة ومن خارجها، الأولى صباحية ( 10 صباحا - 1 ظهرا )، والثانية مسائية ( 4 عصرا - 9 مساء).