«العلاج بالفن والأمن السيبراني والاقتصاد الإبداعي» .. مواضيع جديدة للطالبات في أولمبياد الرسم التشكيلي

في خطوة لإطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته، بادرت وزارة التعليم في إيجاد المنافسات الوطنية عبر "أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي"، الذي يتضمن مواضيع جديدة كالعلاج بالفن والاقتصاد الإبداعي، والأمن السيبراني، وذلك للإسهام في تطوير الحركة الفنية التشكيلية بين الطالبات.

ويحفز الأولمبياد الفني سبل التعبير عما تكنه الطالبات تجاه وطنهن من خلال مواهبهن ورسوماتهن، حيث يقدم دورا فعالا في تنشيط الإنتاج ودفع عجلة التقدم والمنافسة بين الأقران، وذلك بما يحويه من أفكار مستحدثة، وملامح متعددة، ومسيرات خارقة يقف عندها المعلم والمتعلم، لتكون عونا ومساندا للمناهج الدراسية، وطريقا للإبداع والتميز.

ووفقا لمسوؤلي الوزارة يأتي الأولمبياد في دورته الرابعة، مستهدفا جميع طالبات التعليم العام بمن فيهن طالبات التربية الخاصة، وحسب الإطار العام لخطة الأولمبياد المعلنة فهو يؤكد اهتمام الوزارة بتقديم مجالات الفنون لجميع الطالبات، ويبني خطوة متميزة في إطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته للإسهام في تطوير الحركة الفنية التشكيلية في المملكة. وقالت الدكتورة منال الرويشد مديرة النشاط الفني والمهني في وزارة التعليم، إن الأولمبياد يهدف إلى الإسهام بشكل مباشر في بناء جيل مبدع قادر على التعامل مع العالم بلغة فنية وإعداده لتمثيل الوطن بشكل مشرف، وبناء منظومة وطنية للإبداع لتعزيز توجه الوطن إلى مجتمع معرفي مبدع.