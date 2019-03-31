الدوسري: التيفو لاتيني .. صممت 3 للنصر

أوضح محمد الدوسري مصمم إنترو وتيفو نادي النصر، خلال الديربي أمام الهلال 3/2، في قمة المرحلة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى أن العمل استهلك 14 يوما حتى أبهر الجميع، وقال لـ"الاقتصادية": الفكرة كانت أن يحمل مشجع للنصر، الشعار الخاص بالنادي الأصفر، كنت أطمح أن يكون الإنترو في الديربي، لاتينيا مختلفا عن السابق، وللأمانة اجتهدنا كثيرا لإظهاره بالشكل النهائي الذي تابعه الجميع ونال إعجابهم، نجحنا بشهادة الجميع، وما زاد من سعادتنا الانتصار الغالي الذي تحقق في الديربي، وهو الأكثر أهمية".

وتابع: "فهد الشاطري رئيس مجلس الجمهور، وأعضاء الأخير، منحوني حرية الفكرة والعمل، ولك أن تتخيل أننا قبل أكثر من أسبوعين كنا في عمل متصل حتى يظهر المدرج في أبهى حلة خلال لقاء الهلال".

وأشار إلى أن الشراء الكثيف لتذاكر الديربي أسهم في عمل تيفو victory خلف المرمى، وقال: "أنجزناه قبل المباراة بـ 48 ساعة بعد أن شاهدنا الإقبال الكبير من قبل الجماهير بشراء التذاكر، وتيفو آخر للعائلات، وهذا يحدث للمرة الأولى في سابقة أعتز بها بأن أكون أول من صمم تيفو خاصا بالعائلات عبارة عن شعار الجزيرة العربية، والحمد لله استطعنا خلال الوقت الضيق أن نخرج عملا رائعا".

وبين أنه تولى ثلاثة أعمال للنصر، وقال: "صممت ثلاثة أعمال للأصفر في لقاء الحزم، وآخر خاصا بشركة طيران الاتحاد الراعي الرسمي للنادي، وإنترو لتميمة النصر، في ديربي مرحلة الذهاب من الدوري الذي احتضنه ملعب جامعة الملك سعود".