الدهش: الباطن بـ 6 نقاط

شدد محمد الدهش المشرف العام على فريق الفيحاء لكرة القدم، على أن فوز فريقه على نظيره الباطن لحساب الجولة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مؤشر إيجابي لنجاح معسكرهم الخارجي في دبي خلال فترة التوقف الدولية، وقال "الفوز مهم، يعد بمنزلة ست نقاط كونه جاء أمام فريق منافس، سيساعدنا في الابتعاد عن مناطق الخطر، إضافة إلى أن المجموعة ظهرت بصورة فنية منظمة وقدمت مباراة جميلة". وأوضح أن الفريق لا يزال يحتاج إلى تحقيق الفوز في المواجهات المتبقية، وقال "سنبدأ العمل بشكل جدي مباشرة، نسيان مباراة الباطن، أمامنا مواجهة مهمة وقوية أمام الأهلي غدا في المجمعة، مؤجلة من الجولة الـ 24، لابد من العمل وعدم التفريط في نقاط هذه المباراة الصعبة والقوية، خاصة أنها أمام فريق يريد تعويض خسارته الماضية أمام الرائد 5/4 والعودة مجددا للانتصارات وإسعاد جماهيره، لكن بإذن الله لن تكون على حساب فريقي".

وأضاف "كلي ثقة في لاعبي فريقي للظهور بالمظهر المشرف والاستمرارية في تحقيق الانتصارات حتي يتحقق الهدف المنشود وهو البقاء لموسم آخر".

وقدم الدهش شكره للمدرب الجزائري نور الدين بن زكري مدرب الفريق، واللاعبين، والجهازين الفني والإداري، وللجمهور، وقال "إنهم الرقم الصعب للبرتقالي في مقبل الجولات".