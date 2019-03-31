برونو: يوم الهلال .. لن أنساه

"يوم لن أنساه في حياتي"، هكذا افتتح البرازيلي برونو أوفيني؛ قائد فريق النصر لكرة القدم، كلماته معبّراً عن فرحة اقتلاع الصدارة بعد الفوز على الهلال 3 / 2، في الجولة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأضاف "كانت مباراة صعبة وقوية أمام منافسنا الهلال، ودخلنا إليها بهدف النقاط الثلاث والصدارة، فهي تمثل الفرصة الأفضل لنا لتحقيق اللقب".

وكان برونو؛ قد مثل دور البطل في هذه المباراة بعد أن سجل هدفين من الثلاثية، أحدهما هدف الفوز قبل 30 ثانية من نهايتها.

وأضاف برونو؛ "الدوري لم يحسم بعد، ولكننا تجاوزنا مباراة مهمة، وبقيت أمامنا خمسة نهائيات لكي نضمن تحقيق اللقب".

ولم يخفِ برونو؛ رغبته الكبيرة في تحقيق اللقب مع النصر، وقال "لعبت للنصر ثلاثة مواسم، وكل مرة طموحي أن أحقق لقب الدوري في كل موسم، وهذا ما نسعى إليه مع بقية زملائي".

وزاد "عملنا طوال أسبوع بشكل قوي وكان تركيزنا عالياً مع بقية اللاعبين، وهذا ما قادنا إلى الظفر بالنقاط واعتلاء الصدارة، وسنسعى لمضاعفة جهدنا مع الجهازين الفني والإداري للفوز في بقية المباريات".

وأرجع سر تسجيله هدفَي الحسم، إلى التكاتف من الجميع ورغبته هو وزملاؤه في الفوز، وقال "كنا نتقدم في حال حصولنا على هجمة وفرصة لذلك.. الهدفان هما أول هدفين لي هذا الموسم، ولأنهما أمام الهلال، فبالتأكيد لهما وقع خاص في نفسي، ولكن يبقى الأهم بالنسبة لي هو الفوز واللقب".