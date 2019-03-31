فوساتي: لم أصدق «خماسية» الرائد

أرجع الأوروجوياني خورخي فوساتي؛ مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، السبب الرئيس خلف خسارة فريقه أمام الرائد 4 / 5 ضمن المرحلة الـ 25، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى الأخطاء الفنية التي سقط في فخها اللاعبون، وقال "البداية لم تكن جيدة بالنسبة لنا، الفريق افتقد التنظيم وتسبب هذا الأمر في ولوج هدفين في مرمانا".

وزاد: "كانت هناك أخطاء في الدفاع، افتقدنا خدمات اللاعب محمد الزبيدي؛ بعد أن تعرض للإصابة"، مشيراً إلى أنه حاول تفاديها من خلال إجراء تغييرات عدة من ضمنها اللاعب فيصل دارسي؛ رغبة منه في تنظيم خط الدفاع.

وتابع "لم نوفق في الحفاظ على التقدم، وتسبب فقدان التركيز في استقبال مرمانا ثلاثة أهداف، حتى الآن لا أصدق ما حدث".

وبيّن أنه تدخل في أثناء مجريات اللقاء؛ تحديداً في الشوط الثاني، لتغيير خطة اللعب رغبة في تعديل النتيجة، وقال "نلعب وفق خطط معينة وفي أثناء تأخرنا في النتيجة طالبت اللاعبين بضرورة نقل الكرات للأمام بشكل سريع ولعب الكرات الطولية". وأشار إلى أنه "حزين جداً لما آلت إليه نتيجة اللقاء، أعتذر لكل الأهلاويين لما حدث، سنعمل بشكل سريع لتصحيح الأخطاء وتفاديها، علينا عدم نسيانها ومعالجتها بشكل سريع، لدينا عدد من اللقاءات سنعمل على الظهور بشكل جيد فيها".

واستبعد إراحته عدداً كبيراً من اللاعبين الأساسيين من المشاركة في اللقاء سبباً للاستعداد للقاء الفيحاء في مؤجلة الجولة الـ 24، وأمام الهلال في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وقال "قبل أن نفكر في المواجهتين لدينا لقاءات مهمة تستوجب علينا تحقيق النتائج الإيجابية فيها"، منوها إلى أنه "فضّل إراحة اللاعبين لعدم إرهاقهم، خاصة أنهم شاركوا مع منتخبات بلادهم في الآونة الأخيرة".

وختم "نوجه تركيزنا واهتمامنا لأول لقاء ينتظرنا، لا نفكر في تحديات لم يحن وقتها، لدينا أهداف نسعى لتحقيقها في الدوري تتمثل في تحقيق أحد المراكز الأربعة المتقدمة".