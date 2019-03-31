1.75 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين السعودية وتونس خلال 6 سنوات

بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية وتونس نحو 1.75 مليار دولار "6.6 مليار ريال" في آخر ست سنوات، حيث شكلت الصادرات السعودية نحو 82.7 في المائة من التبادل التجاري بنحو 1.45 مليار ريال.

فيما شكلت الواردات من تونس 17.3 في المائة بنحو 304 ملايين ريال خلال الفترة الممتدة من عام 2013 حتى نهاية العام الماضي.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة التجارة والاستثمار، فإن أهم السلع المصدرة هي اللدائن والألمنيوم ومصنوعاتها وكذلك بعض مواد المعادن والمنتجات الكيماوية، فيما تشكل أهم الواردات أجهزة كهربائية وزيوت حيوانية وأسماك وكذلك بعض الألبسة.

وكان حجم التبادل التجاري قد سجل نموا للسنة الثانية على التوالي، حيث سجل نموا بنحو 4.3 في المائة خلال عام 2017 البالغ نحو 266 مليون دولار مقارنة بحجم تبادل بلغ نحو 255 مليون دولار لعام 2016، وكذلك نموا سنويا خلال عام 2018 بنحو 16.2 في المائة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 309 ملايين دولار مقارنة بنحو 266 مليون دولار في عام 2017.

من جهة أخرى، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من تونس في السعودية نحو 56.9 مليون ريال أو ما يعادل نحو 15.17 مليون دولار، حيث تعد 44.2 في المائة من حجم الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية، تليها الأنشطة المالية والتأمين التي تشكل نحو 26 في المائة من حجم الاستثمارات.



*وحدة التقارير الاقتصادية