الملك سلمان يتسلم المفتاح الذهبي لمدينة تونس و الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان بتونس في تخصص الحضارة العربية والإسلامية. جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مقر إقامته بالعاصمة التونسية اليوم، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي الدكتور سليم خلبوس، يرافقه مدير جامعة القيروان بتونس الدكتور حمادي المسعودي، وعدد من عمداء كليات الجامعة. كما تسلم خادم الحرمين الشريفين المفتاح الذهبي لمدينة تونس. جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفينفي مقر إقامته بالعاصمة التونسية اليوم لشيخة مدينة تونس سعاد عبدالرحيم، يرافقها مساعدي رئيس بلدية تونس. وأعربت شيخة مدينة تونس عن اعتزازها بالزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين للجمهورية التونسية. وقد شكر خادم الحرمين الشريفين شيخة مدينة تونس، معرباً عن سعادته وشكره لتسلم هذا الرمز الذي يحمل اسم مدينة عريقة. حضر الاستقبالات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.