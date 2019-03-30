قطاع صناعة الإلكترونيات بألمانيا يتوقع مناخ أعمال إيجابيا للعام المقبل

توقع قطاع صناعة الإلكترونيات في ألمانيا مناخ أعمال إيجابيا في العام المقبل رغم بعض التحذيرات من تراجع الحالة الاقتصادية.

وحسب استطلاع أجرته رابطة شركات القطاع بين 1300 شركة في مجال صناعة الإلكترونيات وجامعة لتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، ونُشِرَتْ نتائجه اليوم السبت، فإن 60% من الشركات توقعت أن يشهد العام المقبل تطورا مشابها لتطور العام الحالي، فيما توقع 26% أن يشهد انتعاشا.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن غالبية الشركات (60%) ترى أن النقص في القوى العاملة المتخصصة تمثل المخاطرة الأكبر بالنسبة للقطاع، فيما رأت 39% من الشركات أن المخاطرة الأكبر تتمثل في تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورأت 33% أن المخاطرة الأكبر تتمثل في الضعف الاقتصادي لأوروبا.

وجاء إعلان الرابطة عن نتائج الاستطلاع قبل وقت قصير من انطلاق فعاليات معرض هانوفر للصناعة بعد غد الاثنين.

وأكدت الرابطة على أن المصانع والجامعات أيضا في ألمانيا تعاني عدم وجود أعداد كافية من المهندسين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونوهت إلى أن الشركات الكبيرة والمتوسطة والناشئة والجامعات تعاني من هذا الأمر بنفس القدر.

ورأت الرابطة أنه لتلبية حاجة هذه المؤسسات، فإن عليها أن تجلب عاملين من الخارج، وقال انسجار هينتس، رئيس الرابطة " إن واحدة من كل أربع مؤسسات مجبرة على هذا الإجراء".

