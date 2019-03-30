العثور على "ماسة القرن"

عثرت شركة "بترا دايموندز" خلال تنقيبها في منجم "كولينان" الواقع بدولة جنوب أفريقيا، على أكبر ماسة اكتشفت منذ قرن.

وقالت الشركة أن الماسة من عيار 425 قيراطا وهي بيضاء اللون، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" التي أشارت أن اكتشاف الحجر الثمين "جاء في وقته"، وذلك نظرا لمعاناة الشركة من ديون كثيرة، فضلا عن مخاوف تتعلق بفشل عمليات التنقيب باكتشاف ثروات بموقع التنقيب.

وساهم اكتشاف الشركة للماسة العملاقة في ارتفاع سهمها بنسبة 7.7 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ 16 عاما ، حسب ما نشرته سكاي نيوز ، في حين كانت تعاني العام الماضي من الديون التي تراكمت عليها لمصروفات أنفقتها على تحديث المنجم.