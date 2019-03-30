"ستاندرد أند بورز": نظرة مستقبلية مستقرة لـ "السعودية"

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني للسعودية عند (‭A-/A-2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال الوكالة إن نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة تعكس توقعاتها بأن المملكة ستحفاظ على وتيرة لنمو اقتصادي معتدل في العامين القادمين، ومحاولة خفض الانفاق الحكومي لتحقيق هدف موازنة الميزانية بحلول 2023.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن السعودية ستسعى جاهدة لموازنة ماليتها العامة بعيدا عن النفط والغاز، بينما تخفض الاعتماد على العمالة الوافدة.