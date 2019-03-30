مفاتيح الزنازين بأيدي المساجين في إنجلترا

قرر أكبر سجن بريطاني للإصلاح والتأهيل منح المساجين حرية إغلاق الزنازين وفتحها، وإعطائهم المفاتيح وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز.

وقال وزير العدل البريطاني إن هذه الخطوة، من سجن بيروين في ريكسهام، تسمح لنزلاء السجن بالمزيد من الخصوصية حين يريدون قضاء وقت بمفردهم بعيدا عن الآخرين.

وفي هذه الحالة، فإن المشرفين على السجن سيكونون مضطرين إلى الاستئذان بواسطة الطرق على باب الزنزانة قبل دخولها، كما أشار تقرير لصحيفة "تليغراف" البريطانية.

وجاءت هذه التعديلات، أو التوصيات، بموجب خطة جديدة للإصلاح والتأهيل بدأ السجن بتطبيقها.

وأفاد التقرير أن النزلاء يستطيعون إغلاق الزنازين من الداخل فقط، وفي بعض الأحيان عندما يتم فتحها بواسطة الموظفين عن بعد. ويمكن للسجن تجاوز الأقفال، والمساجين غير القادرين على فتح زنزانتهم إذا تم تأمينها من الخارج، بواسطة ضابط.