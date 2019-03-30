سويسرا .. بلاد المصارف تدير تريليون دولار لمصلحة عملاء الاتحاد الأوروبي

يرى القطاع المصرفي السويسري، أن هناك مصلحة راسخة في متابعة مسار الاتفاق الثنائي مع الاتحاد الأوروبي، عادا التقارب مع أوروبا "نجاحا حقيقيا للبلاد"، ولذا فإنه يتعين إبرام اتفاق مع الأوروبيين.

في سويسرا تتم إدارة ما يقرب من تريليون فرنك "المبلغ ذاته بالدولار تقريبا" لمصلحة عملاء يوجدون في الاتحاد الأوروبي، ويعمل نحو 20 ألف من موظفي المصارف بشكل مباشر في هذا القطاع الذي يولِّد في سويسرا ضرائب تقدر بمبلغ 1.5 مليار فرنك سنويا.

وقالت رابطة المصرفيين السويسريين، التي تضم 277 مصرفا، "إنه لمَّا كان القطاع المصرفي في البلاد يمثل صناعة تصديرية مهمة، إلا أن فرص وصول مصارفنا إلى سوق الاتحاد الأوروبي ما زالت محدودة، ولهذا السبب، فإن الرابطة تؤيد إبرام اتفاق مؤسسي مع بروكسل".

وأضافت الرابطة في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، أن "مسودة الاتفاق المؤسسي المطروحة للنقاش، خطوة حاسمة نحو ضمان الوصول إلى الأسواق من خلال إجراءات موثوقة، ويقين قانوني أفضل".

وأشارت إلى أن الاتفاق يرسي الأسس لتحقيق حلول قابلة للتطبيق للوصول إلى الأسواق، ولهذا السبب وافقت الرابطة على المسودة.

ورغم أن الرابطة عدت الاتفاق في مجمله "إيجابيا للغاية"، إلا أنها أشارت إلى أن القطاع المصرفي لا يزال يرى بعض النقاط تستحق التوضيح عند التوقيع، مثل: تعزيز مبادئ استدامة الوصول إلى الأسواق، ووضع أسس مكافئة لسوق صرف العملات، ومكافئة الوصول إلى سوق الأوراق المالية، وتحديد عناصر في الاتفاق تتعلق بالفوائد المالية، ووضع مبادئ يتجاوز فيها الوصول إلى السوق الأوروبية حدود الإجراءات الحالية التي لا تغطي بما فيه الكفاية مجالات معينة من الأنشطة الرئيسة للمصارف السويسرية كخدمات إدارة الثروات أو استشارات الاستثمار.

وعلى خلاف القطاعات الاقتصادية الأخرى، ذكرت الرابطة أنه ينبغي وضع حلول للوصول إلى الأسواق مصممة خصيصا للمصارف.

وحتى الآن، ترى مؤسسة الضغط القوية هذه أنه لا يكاد يكون هناك وصول حيوي مصرفي سويسري إلى السوق الأوروبية لتقديم الخدمات المصرفية، أو الأوراق المالية، أو المشورة الاستثمارية عبر الحدود "وهذا ما ينبغي أن تعالجه اتفاقية الإطار المؤسسي".

وأوضح لـ"الاقتصادية"، هربرت شيدت، رئيس مجلس إدارة الرابطة، أن "الاتفاق ذو أهمية كبيرة، وله مزايا للسوق المالية السويسرية لا يمكن نكرانها، ويهيئ الظروف اللازمة للحفاظ على الوصول إلى الأسواق وتحسينه".

وأضاف شيدت، أن "الوصول إلى الأسواق يكتسي أهمية قصوى بالنسبة إلى سويسرا بوصفها المركز المالي الرائد عالميا في مجال إدارة الثروات عبر الحدود، وأن حصة كبيرة من الأصول الخاضعة للإدارة هي من العملاء المقيمين داخل الاتحاد الأوروبي"، محذرا أنه "من دون هذا الاتفاق، سيكون من الصعب على البلاد ضمان وتطوير الوصول إلى الأسواق".

ويرى شيدت، أن الوصول إلى الأسواق الخارجية يكتسي أهمية أكبر من الوصول إلى السوق المحلية التي وصلت إلى حد الإشباع، كما أنه من المتوقع جدا أن يزداد الطلب على إدارة الأصول داخل الاتحاد الأوروبي، عادا أنه في حالة عدم إبرام اتفاق مؤسسي مع الاتحاد الأوروبي، فإن هذا النشاط المهم ينطوي على خطر التقهقر.