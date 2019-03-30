25 مركزا لتقييم حوادث السيارات في 13 مدينة خلال 2020

قال لـ"الاقتصادية" هاني الدهان نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، إن عدد مراكز تقييم حوادث السيارات سيصل إلى 25 مركزا في 13 مدينة في المملكة في 2020.

وأشار الدهان إلى أن هناك خمسة مراكز في الرياض، واثنين في جدة وواحدا في الخبر وآخر في الدمام، مشيرا إلى أن المركز الواحد يستوعب 400 سيارة يوميا.

وأضاف "لدينا 1600 عضو في تقييم القطاع العقاري، وهناك 30 عضوا في تقييم المنشآت الاقتصادية التي يتوقع أن يصل أعضاؤها إلى 200 عضو، مرجحا اعتماد مقيمين في الذهب والمجوهرات نهاية العام الجاري.

وأوضح أن المحاكم ستستعين بالمقيمين بدلا من المختصين، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل في التقييم بالتعاون مع منظمات دولية.