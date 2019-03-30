15 قرارا بشطب وإيقاف مكاتب محاسبين قانونيين في 3 أشهر

قال لـ"الاقتصادية" أحمد المغامس الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين، إن الهيئة رصدت عدة مخالفات لأحكام نظام المحاسبين القانونيين أظهرتها الجولات التفتيشية خلال أقل من ثلاثة أشهر.

وأوضح المغامس، أن الجولات نتج عنها 11 قرار إيقاف، وأربعة قرارات شطب من سجلات المحاسبين القانونيين نهائيا، إثر المخالفات التي رصدتها الجولات.

وبين أن عدد المكاتب التي جرت زيارتها لرصد المخالفات منذ بداية العام في مجال مراقبة جودة الأداء المهني، 225 مكتب محاسبة قانوني.

ووفقا للهيئة، تشترط المادة الثانية من نظام المحاسبين القانونيين فيمن يقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون سعودي الجنسية، حاصلا على درجة البكالوريوس (تخصص محاسبة) أو أي شهادة أخرى تعدها الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلة لها.

كما يجب أن تكون لديه خبرة عملية في أعمال محاسبية بعد الحصول على المؤهل لدى إحدى الجهات التالية، "مكاتب المحاسبين القانونيين التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المنصوص عليها في هذا النظام طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تخفض إلى سنتين إذا كان طالب القيد حاصلا على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة واحدة إذا كان حاصلا على الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها".