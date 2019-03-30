الفوائد الاقتصادية من المشاركة النسائية «3 من 3»



لا يزال هناك حل عن طريق إحلال فرض الضرائب على الدخل الفردي محل فرض الضرائب على دخل الأسرة كما فعلت كندا وإيطاليا والسويد. كما تبين أن تدابير الإعفاء الضريبي للأسر ذات الدخل المنخفض تزيد معدلات توظيف النساء. والسبب هو أن الإعفاء من الضرائب يقلل العبء الضريبي ويزيد دخل المرأة بعد الضرائب، ما يزيد من حافز النساء للانضمام إلى القوى العاملة أو البقاء فيها. وتشمل الأمثلة على ذلك خصم ضريبة الدخل المستحق في الولايات المتحدة وتوليفة الإعفاءات الضريبية والتحويلات في بلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة.

هناك فرط سياسات لتزويد النساء بالمهارات المناسبة وتمكين المرأة في مكان العمل: فالمساواة بين الجنسين في الاستثمارات في التعليم والصحة ضرورية لضمان حصول المرأة على وظائف جيدة. ففي الهند، على سبيل المثال، تشير بحوث الصندوق إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة سترتفع بمقدار نقطتين مئويتين إذا ما قامت الولايات في الهند بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ومن شأن تعزيز المهارات في وقت مبكر أن يوفر أهم ضمانة ضد إحلال التكنولوجيا ويتيح للمرأة الاستفادة من فرص العمل الجديدة. وبالنسبة للمشاركات بالفعل في سوق العمل، يمكن لأدوات المالية العامة، مثل الخصومات الضريبية للتدريب في هولندا، وحسابات التعلم الفردي القابلة للتحويل في فرنسا، إزالة العوائق التي تحول دون التعلم مدى الحياة. ويمكن أن تنظر البلدان أيضا في دعم التدريب عن طريق الشركات الخاصة من خلال الضرائب المخصصة على الرواتب والمنح العامة. وهناك حاجة إلى تضافر الجهود لتزويد النساء بفرص أكبر للترقي إلى أدوار الإدارة والقيادة بوضع أهداف محددة للمنظمات للتوظيف والاحتفاظ بالعمالة، وتعيين حصص الترقيات كما تم في النرويج، ووضع برامج إرشادية وتدريبية.

ولا تزال هناك فجوات كبيرة بين الجنسين في الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية التي توفر فرص عمل جديدة: فلا يزال 60 في المائة من سكان العالم، معظمهم من النساء في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت؛ وعدد مستخدمات الإنترنت أقل من عدد مستخدميها من الرجال بما يبلغ 250 مليون مستخدم. وسيكون الاستثمار العام والخاص ضروريا لدعم اعتماد التكنولوجيا وسد الفجوات الرقمية بين الجنسين. ويعد نهج فنلندا لضمان إتاحة تقنية الاتصال عريض النطاق بشبكة الإنترنت والتعليم الرقمي للجميع والوصول الرقمي إلى الخدمات التجارية والحكومية مثالا جيدا على اتباع نهج شامل لإغلاق الفجوة الرقمية بين الجنسين.

ثالثا، تسهيل عمليات الانتقال للعمال المسرحين: بالنظر إلى أن العاملات يواجهن مخاطر تسريح عالية بشكل خاص بسبب الأتمتة، سيكون من الضروري ضمان توفير دعم متساوٍ للمسرّحين من الرجال والنساء من خلال سياسات سوق العمل لتحسين المهارات، وتوصيل العمالة بالوظائف، وتعزيز عملية توفير فرص العمل. وستحتاج أنظمة الحماية الاجتماعية أيضا إلى التكيف مع أشكال العمل الأكثر مرونة، مثل العمل عن بعد. ولمعالجة تدهور أمن الدخل المرتبط بالتغير التكنولوجي السريع، قد تنظر بعض الاقتصادات المتقدمة في توسيع معاشات التقاعد غير القائمة على الاشتراكات واعتماد ضمانات الدخل الأساسي. وقد شهدت العقود الأخيرة تقدما كبيرا في تحقيق التكافؤ في الفرص الاقتصادية، لكن لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به. والخبر السار هو أن البلدان في جميع أنحاء العالم قد تبنت حتمية المساواة بين الجنسين، إذ يدرك صناع السياسات والحكومات والشركات الآن الفوائد التي تعود على النمو الاقتصادي والتنمية من منح النساء فرصا متساوية، ويسعون لتحسين سياساتهم وممارساتهم في هذا الصدد. ويلتزم صندوق النقد الدولي بالعمل مع المنظمات الدولية الأخرى والحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للحد من المعوقات التي تحول دون المساواة بين الجنسين من خلال تقديم المشورة والتحليل في مجال السياسات.