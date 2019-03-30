نظام المنافسة الجديد .. 10 ملايين ريال غرامة المنشأة المخالفة عند استحالة تقدير المبيعات السنوية

أقر نظام المنافسة الجديد، عقوبات ضد من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.

وللجنة - في حالات تقدرها - الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

وأوضح النظام الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوما واطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، أنه إذا عاد المخالف لارتكاب مخالفته، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.

ويهدف النظام الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.

وبين النظام أن أسعار السلع والخدمات تكون وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.

وتحظر الممارسات - ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت - سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية -، إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، خاصة تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.

وذلك علاوة على الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل بها، فضلا عن أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها، أو حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.

وتتضمن الممارسات المحظورة، تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك، علاوة على التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

كما يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منها؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة.

وذلك فضلا عن تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها، إضافة إلى تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها، لأجل التحكم في الأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.

وشملت أيضا، التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها، أو رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.

وأخيرا الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى، أو تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

كما يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوما على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركيز الاقتصادي مبلغا تحدده اللائحة.

ويجوز للمجلس - بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام، إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسين أداء السوق، أو تحسين أداء المنشآت، من حيث جودة المنتج أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهما معا، على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة، تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركيز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة.

وبحسب النظام، فإن للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية بالتركيز الاقتصادي، والحصول على صور منها، كما للهيئة طلب تزويدها بتقارير دورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو عند الاقتضاء، على أن توضح اللائحة ذلك.

ويجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن تبين له أن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام، وتتضمن تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة.

كما يجوز للمجلس - بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة - أن يتخذ واحدا أو أكثر من التدابير التالية: تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة، وإلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تتجاوز (عشرة آلاف) ريال إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة في قرار المجلس، وعند انتهاء هذه المدة دون إزالة المخالفة تضاعف الغرامة المقررة إلى أن تزال.

وذلك إضافة إلى إغلاق المنشأة مؤقتا لمدة لا تزيد على (30) يوما عند الاستمرار في المخالفة بعد انقضاء (90) يوما من إشعار المجلس المنشأة بإزالة المخالفة.

وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه التدابير ويجوز للمجلس اتخاذ قرار بألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس أيضا قبول التسوية مع المنشأة المخالفة، وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، وآليات تعويض المتضررين.