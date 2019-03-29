وول ستريت ترتفع بدعم تفاؤل بشأن التجارة

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة، بقيادة مكاسب لأسهم التكنولوجيا، في الوقت الذي انتهت فيه أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بإشارة إيجابية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 109.85 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 25827.31 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.83 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 2828.27 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 57.55 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 7726.72 نقطة.



(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)