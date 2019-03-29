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الطاقة- النفط

نوفاك: أسعار النفط الحالية ترجع لانخفاض الطلب في الشتاء

رويترز

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن أسعار النفط الحالية عند نحو 65 دولارا للبرميل ترجع إلى انخفاض الطلب على الخام خلال أشهر الشتاء وفقا لما نقلته الوزارة عن مقابلة أجراها نوفاك مع راديو بيزنس إف.إم اليوم الجمعة.

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