رئيس "سابك" : الشركة ملتزمة بخطط النمو وستبحث أوجه التكامل مع أرامكو

قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الجمعة إن الخطط الاستثمارية للشركة لن تتأثر باستحواذ شركة النفط العملاقة أرامكو على حصة نسبتها 70 بالمئة من الشركة، مضيفا أن سابك ستتطلع إلى تحقيق التكامل في الأصول مع أرامكو لتعزيز النمو.

واتفقت أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، يوم الأربعاء على شراء الحصة في ثالث أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من صندوق الاستثمارات العامة مقابل 69.1 مليار دولار في إحدى أكبر الصفقات في قطاع الكيماويات على مستوى العالم.

وقال البينان لرويترز في مقابلة بالهاتف إن استكمال الصفقة سيستغرق ستة إلى 12 شهرا، وإنه لن يتم إجراء خفض للوظائف ولا تغييرات في الإدارة أو التأثير على ميزانية سابك.

وقال "فور الحصول على موافقة الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار، في الحال سنشكل فريقا معا للنظر في أوجه التكامل بهدف الاستفادة من قيمة مساهمنا".