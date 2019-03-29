النفط يتجه لأقوى ارتفاع فصلي منذ 2009 في ظل تخفيضات أوبك والعقوبات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل تخفيضات الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، مما يضع أسواق الخام على مسار تسجيل أكبر زيادة فصلية منذ 2009.

وبحلول الساعة 1232 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت استحقاق مايو أيار 83 سنتا إلى 68.65 دولار للبرميل، متجهة صوب الصعود بنحو 28 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري. وزادت عقود استحقاق يونيو حزيران، الأكثر نشاطا، 89 سنتا إلى 67.99 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.44 دولار للبرميل مرتفعة 1.14 سنت، لتمضي على مسار الصعود بأكثر من 33 بالمئة خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.

وبالنسبة للعقود الآجلة للخامين، فإن الربع الأول من 2019 يمثل أفضل أداء فصلي لها منذ الربع الثاني من 2009 حين ارتفعت نحو 40 بالمئة.

وتتلقى أسعار النفط الدعم منذ بداية العام من اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.

وقال بنك باركليز اليوم إن من المرجح أن تتحرك أسعار النفط صعودا في الربع الثاني وأن يبلغ سعر برنت في المتوسط 73 دولارا للبرميل وأن يبلغ خام غرب تكساس 65 دولارا، فيما سيبلغ متوسط سعر برنت خلال العام 70 دولارا.

وتجاهلت الأسعار تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس حث فيها أوبك على تعزيز الإنتاج لخفض الأسعار.