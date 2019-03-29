أبرز السيناريوهات المحتملة لـ "بريكست"

يصوّت النواب البريطانيون الجمعة على اتفاق سبق ورفضوه مرّتين، ما يضع بريطانيا أمام أحد الخيارات الأربعة التالية: إقرار الاتفاق، أو الخروج من دون اتفاق، التفاوض على إرجاء أطول لموعد الخروج، أو وقف عملية بريكست برمّتها.

في ما يلي السيناريوهات الممكنة:



لم تتخل تيريزا ماي عن طرح اتفاق بريكست الذي أبرمته مع الاتحاد الاوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد 17 شهرا من المفاوضات الشاقة، مجددا على البرلمان الذي سبق ورفضه مرتين.

لكن التصويت الذي سيجرى الجمعة عند الساعة 23:00 ت غ سيقتصر على الاتفاق من دون الإعلان السياسي بشأن العلاقات المستقبلية، هو السبيل الوحيد لضمان خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 22 أيار/مايو.

ويتيح الاتفاق فترة انتقالية طويلة ومهلة زمنية للتفاوض على اتفاقات تجارية جديدة.

وكانت تيريزا ماي لعبت ورقتها الأخيرة مساء الأربعاء عندما وضعت استقالتها على الطاولة لاقناع النواب بالموافقة على الاتفاق.

وفي حال تمرير الاتفاق يمكن أن تستقيل ماي في الصيف.

وطُرح للمنصب عدد من المرشّحين أبرزهم وزير البيئة مايكل غوف، ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون، ووزير الخارجية جيريمي هانت، ووزير بريكست السابق دومينيك راب ووزير الداخلية ساجد جاويد ونائب رئيسة الوزراء ديفيد ليدينغتون.



وفي حال عدم تبني البرلمان الاتفاق، سيكون أمام السلطات البريطانية مهلة حتى 12 نيسان/ابريل لتقديم مقترح بديل. والا فان المملكة ستغادر الاتحاد دون اتفاق في هذا التاريخ.

ومن شأن ذلك أن يحدث صدمات اقتصادية في بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأن يتسبب بتشكل طوابير طويلة عند نقاط العبور، على الرغم من الاستعدادات المعلنة لمواجهة هذه المخاطر.

والإثنين أعلنت المفوضية الأوروبية أن هذا الخيار بات "أكثر ترجيحا" مؤكدة أنها قد استكملت استعداداتها لاحتمال الخروج من دون اتفاق.

ولم تستبعد ماي احتمال الخروج بدون اتفاق، على الرغم من أن النواب قد صوّتوا ضد أي خروج من التكتل من دون اتفاق.



يعتبر هذا السيناريو مبهما إلى حد كبير.

فقد صوّت النواب الأربعاء على مجموعة خيارات بديلة لاتفاق ماي تتراوح بين نسفه وإزالة الخطوط الحمراء فيه مثل حرية التنقل.

لكن أيا من الخيارات الثماني التي طرحت، ومن بينها البقاء في الوحدة الجمركية للاتحاد الأوروبي وإلغاء تفعيل بريطانيا للمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تدير خروج عضو من الاتحاد الاوروبي، لم ينل غالبية.

وإذا لم يتم الاتفاق على أي سبيل آخر، يمكن لبريطانيا أن تطلب من قادة الاتحاد الأوروبي إرجاء أطول قبيل انقضاء المهلة الحالية في 12 نيسان/أبريل.

لكن ذلك سيفرض عليها إجراء انتخابات المجلس الأوروبي المقررة نهاية أيار/مايو المقبل.

وأصدرت المفوضية الأوروبية توصية لقادة الاتحاد بأن يمتد الإرجاء الجديد حتى نهاية العام 2019 على أقرب تقدير من أجل إتاحة تغيير استراتيجية بريكست.

ومن شأن هذا الإرجاء أن يتيح خيارات أخرى مثل إجراء انتخابات عامة أو ربما إجراء استفتاء ثان.

وقد رصدت اللجنة الانتخابية البريطانية ميزانية للانتخابات الأوروبية وهي قادرة على إجرائها في مهلة قصيرة لكن ماي قالت إن مشاركة بريطانيا في هذا الاستحقاق "فكرة غير مقبولة".



هذا الاحتمال هو الأقل ترجيحا لكنه يبقى قائما.

تفيد تقديرات بأن ما بين 500 ألف ومليون شخص شاركوا في مسيرات في لندن السبت للمطالبة بإجراء استفتاء ثان على العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وقرّرت محكمة العدل الأوروبية أن من حق بريطانيا التراجع عن قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة دوله الأعضاء.



إذا استمرت حال المراوحة بين الحكومة والبرلمان يمكن أن تشكل الدعوة لانتخابات عامة مخرجا إما بحجب النواب الثقة عن الحكومة وإما بدعوة من رئيسة الوزراء.

من شأن ذلك أن يحدث تغييرا في البرلمان وقد ينتج غالبية حكومية يكون موقفها أكثر قوة من الحكومة الحالية.

ومن غير المرجح أن يطلب المحافظون إجراء انتخابات حاليا في ظل وجود رئيسة حكومة منتمية للحزب.

ويشكل التوصل لموقف من بريكست قادر على نيل إجماع لدى نواب أي من الحزبين الرئيسيين مهمة شاقة لقيادتيهما.