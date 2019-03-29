إصدار 88 ألف رخصة تشييد في 2018 .. 94 % منها وحدات سكنية

بلغ عدد رخص التشييد الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في كل مناطق المملكة لعام 2018 نحو 88713 رخصة من إجمالي رخص البناء البالغة 107540 رخصة.

وذكرت لـ"الاقتصادية" إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة أن تراخيص الوحدات السكنية شكلت 93.8 في المائة من إجمالي رخص التشييد الصادرة، وذلك (بما يعادل 83212 رخصة).

وأوضحت أن رخص البناء تضمنت أيضا بخلاف رخص التشييد 8459 رخصة تسوير، وأيضا 5002 رخصة إضافة و5071 رخصة ترميم، إضافة إلى إصدار 295 رخصة كشك أو صراف آلي.

ووفقا للوزارة، فإن منطقة الرياض احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد رخص البناء، التي تم إصدارها خلال العام الماضي، وذلك بعدد 30860 رخصة بناء تليها منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بعدد 17551 رخصة بناء.

فيما حلت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة في عدد الرخص بعدد 12106 رخص بناء، ويشمل ذلك رخص التشييد، التسوير، والترميم.

وبحسب الوزارة، فإن مختبرات البناء في الوزارة تعد مرجعا علميا وفنيا متقدما في مجال الفحوص واختبارات مواد البناء بأنواعها، سواء كانت المواد خاما أو مصنعة، وذلك للتأكد من جودتها وتحقيقها شروط المواصفات القياسية، وأيضا القيام بالاستشارات الفنية وتنفيذ الدراسات وتقديم الحلول الممكنة.

وتتلخص المهام الرئيسة للإدارة العامة لمختبرات البناء في النقاط التالية: دراسات ميكانيكا التربة ومشكلاتها بالتفصيل، ودراسات تقنية الخرسانة وخواصها في الحالة الطازجة والصلدة ومكوناتها، فحص واختبار المواد الأولية أو المصنعة المتعلقة بأعمال البناء، سواء منها ما هو منتج محليا أو ما هو مستورد بغرض مراقبة الجودة لتلك المواد أو تحديد مكوناتها.

وذلك علاوة على عمل البحوث العلمية والدراسات في مجال مواد البناء من أجل معرفة المشكلات القائمة ووضع الحلول العلمية المناسبة لها. المشاركة في البحوث العلمية، التي تعدها بعض الجهات الحكومية، مثل جامعة الملك سعود والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك بواسطة الكوادر الفنية المدربة أو التجهيزات المخبرية المتاحة بهدف المساهمة في مجال خدمة التشييد والبناء.

كما تسهم في إعداد ومراجعة مشروعات المواصفات القياسية السعودية لمواد البناء وتحديثها، وفق المتطلبات والظروف المحلية. تقييم التقارير الفنية، التي ترد إلى الإدارة العامة لمختبرات البناء الصادرة من بعض المكاتب الهندسية والمختبرات الخاصة، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارات المخبرية للمؤسسات والشركات والأفراد للمساعدة في حل مشاكل مواد البناء وتأثيرها على المباني والمنشآت المختلفة.