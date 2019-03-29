42 طائرة «درونز» استوردها سعوديون منذ السماح بترخيصها مطلع العام

استورد سعوديون 42 طائرة تحكم عن بعد "الدرونز" بقيمة تجاوزت 400 ألف ريال، وذلك منذ السماح بترخيص استخدامها رسميا بداية من العام الجاري.

وأوضحت لـ"الاقتصادية" هيئة الجمارك السعودية، أن أهم الدول التي يتم استيراد هذا النوع من الطائرات منها هي: "الصين، الإمارات، أمريكا، فرنسا وهونج كونج".

يأتي ذلك تزامنا مع استضافة المنطقة الشرقية، معرضا عالميا لمحبي هذه الطائرات ضمن فعاليات "موسم الشرقية"، الذي يهدف إلى التعريف باستخداماتها وتاريخها.

ويتناول المعرض الذي يستمر حتى 30 من آذار (مارس) الجاري، طائرة الدرونز كظاهرة تقنية جديدة واستخداماتها والإمكانات الضخمة المستقبلية التي يمكن القيام بها في مجتمعنا، إضافة إلى طرق استخدام "الدرونز" في الحروب، وفي التصوير والأعمال الفنية مثل السينما، ومساعدة المزارعين، وإطفاء الحرائق، وتوصيل الأدوية للأماكن البعيدة والصعبة أثناء الحروب والكوارث. كما يقدم المعرض رحلة ثلاثية الأبعاد عن الواقع الافتراضي في طائرات الدرونز، وإمكانية استخدامها في المستقبل بحيث تصبح وسيلة نقل معتمدة.

وقالت إيمان الجهني المشرفة على المعرض، إن المعرض تم تنظيمه في المنطقة الشرقية من خلال "إثراء" من أمريكا، كونه أحد المعارض المنظمة هناك، مشيرة إلى أنه يعد من المعارض العالمية ويتحدث عن تاريخ طائرات الدرونز، مشيرة إلى أن المعرض انطلق ضمن فعاليات موسم الشرقية السياحي الذي بدأ منتصف آذار (مارس) الجاري، ويتحدث عن طائرات الدورنز في بداية الحرب العالمية الثانية وصولا باستخداماتها إلى المرحلة المستقبلية. ويتضمن المعرض أربع محطات بداية من منطقة "المطارات الافتراضية" مرورا بالورش المخصصة في صنع الطائرات الصغيرة من هذا النوع والعمل على تشغيلها عبر جهاز "الآيباد"، حتى العروض الحية لطائرات من قبل فريق سعودي من الهواة.

وبينت الجهني، أن المعرض يتضمن شاشات العرض التفاعلية والمعلوماتية لطائرات الدرونز ويعرض جميع أنواع الطائرات من هذا النوع واستخداماتها وأشكالها على مدى مراحل تاريخية.

ويشهد المعرض يوميا ما بين 200 إلى 500 زائر ويتضاعف عدد الزوار خلال نهاية الأسبوع، ووصل حتى الآن عدد الزوار لأكثر من 2800 زائر على مدى 12 يوما من بداية المعرض.

وكان "موسم الشرقية" قد استضاف للمرة الأولى معرض "الدرونز" وأتاح للزوار التعرف والاطلاع عن قرب على الطائرات المسيرة بدون طيار في معارض الظهران الدولية، واستعراض كيفية استخدامها عن طريق الأجهزة الذكية وبرمجتها.