4.6 مليار ريال قيمة القروض العقارية خلال فبراير .. قفزت 3 أضعاف

حققت القروض العقارية المقدمة للأفراد، قفزة تعادل ثلاثة أضعاف خلال شهر فبراير 2019، مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، وذلك بتوقع 9736 عقدا تمويليا بقيمة 4.6 مليار ريال.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أمس، فإن معدل الارتفاع في أعداد العقود التمويلية المقدمة للأفراد بلغ أكثر من 210 في المائة، مقارنة بنحو 3143 عقدا تمويليا بقيمة 2.079 مليار ريال لشهر فبراير من العام الماضي، جميعها مقدمة من البنوك والشركات التمويلية.

وتوجهت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى تفعيل عقود التمويل السكني المقدمة للأفراد بدعم من الدولة، حيث حقق شهر فبراير الماضي ارتفاعا يصل إلى 1.7 في المائة، مقارنة بشهر يناير من نفس العام.

وبلغ إجمالي حجم التمويل العقاري المقدم من البنوك السعودية والشركات التمويلية الأخرى، منذ بداية 2019، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، نحو 9.4 مليار ريال، بإجمالي عدد عقود 19,314 عقدا تمويليا، وهو ما يعادل مجموع ما قدم من تمويل عقاري خلال النصف الأول من العام الماضي 2018، حيث وصلت العقود إلى نحو 20,059 عقدا تمويليا.

وتمثل عدد العقود المدعومة من قبل برامج الدعم السكني أو صندوق التنمية العقارية خلال فبراير 2019 نحو 84 في المائة من إجمالي عدد العقود المبرمة، بما يصل إلى 8,135 عقدا تمويليا كما أن نحو 77 في المائة من قيمة التمويل كانت عن طريق برامج الدعم السكني بما يمثل نحو 3.6 مليار ريال، مسجلة بذلك نسبة نموا تجاوز 1 في المائة، مقارنة بالشهر الذي سبقه، يناير 2019، والذي شهد تقديم عقود تمويلية مدعومة من الوزارة تجاوزت قيمتها 3,58 مليار ريال.

وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن نحو 92 في المائة من القروض العقارية تم تقديمها عن طريق البنوك التجارية حيث بلغ عددها 9049 قرضا، فيما تمثل حصة المؤسسات التمويلية ما يصل إلى 8 في المائة بعدد عقود يصل إلى 687 في حين كان عدد عقود التمويل العقاري للأفراد في فبراير 2018 المقدمة من البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى نحو 3143 عقدا تمويليا منها 2959 عقدا من البنوك و184 من شركات التمويل بقيمة إجمالية بلغت 2,079 مليار ريال.

يذكر أن مؤسسة النقد قد أشارت من خلال تقاريرها السابقة إلى أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بلغ في 2016 نحو 20,132 عقدا بقيمة 14.9 مليار ريال، وفي 2017 قرابة 28,469 عقدا بقيمة 18.9 مليار ريال، وفي 2018 وصل إجمالي أعداد العقود 46,885 عقدا.